ضبط شخص بحوزته 25 قطعة يشتبه في أثريتها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نحج قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، في القبض على شخص لقيامه بالاتجار في القطع الأثرية، وبحوزته 25 قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أفادت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، سبق اتهامه في 3 قضايا، شيك، تبديد، ضرب -محكوم عليه بالحبس في قضيتي جنح، تبديد، سرقة تيار كهربائي)، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاعي الأمن الوطني -الأمن العام، تم استهداف المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته عدد 25 قطعة يُشتبه في أثريتها عبارة عن (21 تمثال أوشابتي بورسلين بأطوال 15 سم تقريباً، 1 تمثال من البازلت الأسود بطول 50سم، تمثال بورسلين بارتفاع 6 سم، تمثال بارتفاع 5 سم تقريباً، تميمة بورسلين بطول حوالي 15 سم).

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بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقر بصحتها، وأن القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.