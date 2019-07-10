رئيس حي حدائق القبة يكشف تفاصيل حريق كنيسة الأنبا بولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء محمد سالم، رئيس حي حدائق القبة عن تفاصيل نشوب الحريق داخل كنيسة الأنبا بولا، موضحًا أنه في البداية شوهدت ألسنة النيران في حدود الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الأربعاء، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية للتحرك العاجل إلى مقر الكنيسة وإخماد النيران.

وقال سالم، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، إنه حتى الأن لا يوجد سبب واضح لنشوب الحريق الذي استمر عدة ساعات حتى تمكنت القوات من إخماده، لافتًا إلى أنه من المرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

وأوضح رئيس حي حدائق القبة، أن الكنيسة مكونة من 4 طوابق، وأن الحريق نشب في الطوابق العلوية (الثالث - الرابع) الأمر الذي أدى إلى تضرر الطابقين بشكل كبير جدًا.

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وأشار رئيس الحي، إلى تمكن الحماية المدنية من التعامل مع الحريق قبل التهام باقي المبنى وذلك عبر الدفع بما يقارب 10 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، مؤكدًا عدم وجود أي إصابات أو وفيات جراء الحريق.

ووصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في ساعة مبكرة من اليوم لمنطقة حدائق القبة، لمتابعة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا، كما أشرف على عمليات الإطفاء، موجهًا بضرورة منع امتداد النيران لباقي المبنى.

ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وأسفر الحريق عن إصابة 3 مواطنين باختناق، وفق بيان المحافظة.