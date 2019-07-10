محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعرب القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء عن شكره لرجال الحماية المدنية على جهودهم الكبيرة في السيطرة على الحريق الذي نشب الليلة الماضية بمقر دير القديس الأنبا (بولا) بمنطقة حدائق القبة.
وقال القس بولس حليم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية وأنه يجري تحديد الخسائر التي لحقت بمقر دير الأنبا بولا، فيما تجرى الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الكنيسة: نشكر جهود رجال الحماية المدنية لسيطرتهم على حريق دير الأنبا "بولا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.