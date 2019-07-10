ضبط مسئولين وأرض بـ5.4 مليار.. 6 ضربات من الرقابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عدة قضايا ضبطتها في مجال مكافحة الفساد الفترة السابقة، وضبط مرتكبيها.

وأضافت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أن من أبرز القضايا:

ضبط شخص حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية، طلب من مسئولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط اجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية تبلغ مساحتها 76 فدانًا على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 5,4 مليار جنيه، وضُبط بحوزة المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الاخرى.

ضبط كل من المسئول عن إعداد المقايسات بشبكات كهرباء الخانكة، وأخصائي الحاسب الآلي بقسم اشتراكات إدارة إيرادات القلج بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لاستغلالهما أعمال وظيفتهما والتلاعب في إجراءات توصيل التيار الكهربائي لعدد سبعة عقارات بالمخالفة للوائح المنظمة ودون وجه حق مما أضاع على الشركة مبلغ 1,35 مليون جنيه.

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ضبط خبير بمكتب الخبراء الفنيين لمنطقة شمال القاهرة عقب تقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محامي، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بإعداده تقريرًا فنيًا في القضية الخاصة بموكل الثاني يمكنه من الحصول على حكم لصالحه.

ضبط المدير العام لإدارة المتابعة والرقابة الميدانية بمديرية الزراعة في محافظة السويس؛ لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المشرفة الزراعية على الأراضي الجديدة بذات المديرية، مقابل قيامه بالتلاعب في تقرير التفتيش المُعد عن عملها، وزعمه لها على خلاف الحقيقة مقدرته التدخل لدى بعض المسئولين بهيئة النيابة الإدارية لتبرئتها من المخالفات الموجهة إليها وعدم إحالتها للنيابة العامة.

ضبط مهندسة بالمكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة عقب تقاضيها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الصيادلة، مقابل إصدار خطاب موجهًا للجهات المعنية يفيد بأنه لا مانع لدى المديرية من إصدار ترخيص للصيدلية لممارسة المهنة.

ضبط مساح بمديرية المساحة بمحافظة سوهاج تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل إجراءات الفصل المساحي الخاصة بتحديد قطعة الأرض المملوكة للأخير، والكائنة بمركز دار السلام.

وأوضحت الهيئة أنه بعرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.​