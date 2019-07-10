محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن حريقًا شب، مساء أمس، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وأسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران.
واستطاعت أجهزة الحماية المدنية بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف.
وحسب بيان للكنيسة، اليوم الأربعاء، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليًا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق للكنيسة على حريق دير الأنبا بولا (بيان رسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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