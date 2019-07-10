مصر | تأجيل دعوى تطالب بغلق مقر BBC بالقاهرة لـ4 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى تطالب بغلق مقر BBC بالقاهرة لـ4 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمنطقة عابدين، اليوم الاربعاء، دعوى تطالب بغلق المقر الإداري لقناة bbc البريطانية بالقاهرة لـ4 سبتمبر للمذكرات الختامية.

وكان أحد المحامين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بغلق مقر "bbc" في القاهرة، مستندا على قيامها الفترة الماضية بنشر وبث أخبار كاذبة وعارية من الصحة، وتحرض على مؤسسات الدولة المصرية، وتتسبب في إثارة الفتنة وتهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.