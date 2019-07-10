مصر | ضبط قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الانترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الانترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال إسبوع عن ضبط (95) قضية (سب وقذف وتشهير – الإبتزاز والتهديد – الملكية الفكرية – نصب إلكترونى – الإختراق – سرقة الحسابات – إنتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت".. وكذا ضبط عدد (5) قضايا فى مجال الغش أثناء الإمتحانات والترويج للأدوات المستخدمة فى عمليات الغش "سماعات" بإجمالى (12) صفحة على شبكة الإنترنت. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط (95) قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وضبط (5) قضايا في مجال الغش أثناء الامتحانات -خلال أسبوع.