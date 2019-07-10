مصر | القبض على شخص بحوزته 25 قطعة يشتبه في أثريتها بالبدرشين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، سبق إتهامه في 3 قضايا "شيك، تبديد، ضرب"- محكوم عليه بالحبس فى قضيتى جنح "تبديد، سرقة تيار كهربائي") بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) تم استهداف المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة دارالسلام، حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته عدد 25 قطعة "يُشتبه في أثريتها" عبارة عن الآتى:

(21) تمثال أوشابتى بورسلين بأطوال 15 سم تقريبًا.

(1) تمثال من البازلت الأسود بطول 50سم.

(1) تمثال بورسلين بإرتفاع 6 سم.

(1) تمثال بإرتفاع 5 سم تقريبًا.

(1 تميمة بورسلين بطول حوالي 15 سم.