مصر | القبض على شخص بحوزته 25 قطعة يشتبه في أثريتها بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخص بحوزته 25 قطعة يشتبه في أثريتها بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على حيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، سبق إتهامه في 3 قضايا "شيك، تبديد، ضرب"- محكوم عليه بالحبس فى قضيتى جنح "تبديد، سرقة تيار كهربائي") بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) تم استهداف المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة دارالسلام، حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته عدد 25 قطعة "يُشتبه في أثريتها" عبارة عن الآتى:
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) تم استهداف المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة دارالسلام، حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته عدد 25 قطعة "يُشتبه في أثريتها" عبارة عن الآتى:
(21) تمثال أوشابتى بورسلين بأطوال 15 سم تقريبًا.
(1) تمثال من البازلت الأسود بطول 50سم.
(1) تمثال بورسلين بإرتفاع 6 سم.
(1) تمثال بإرتفاع 5 سم تقريبًا.
(1 تميمة بورسلين بطول حوالي 15 سم.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.