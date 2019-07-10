مصر | مقابل "أرباح شهرية".. ضبط شخص بسوهاج بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقابل "أرباح شهرية".. ضبط شخص بسوهاج بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

وتعود البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4 مواطنين – مقيمين بسوهاج) ضد ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 505.000 خمسمائة وخمسة آلاف جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.



وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.