شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح "التضامن" لحجاج الجمعيات عند وصولهم الأراضى المقدسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، بعض النصائح لحجاج الجمعيات الأهلية لاتباعها عند وصولهم إلى الأراضى المقدسة للعمل على راحتهم.

”الخليج 365” ينشر النصائح والإرشادات التوعوية لوزارة التضامن عند وصول حجاج الجمعيات السعودية لأداء مناسك الحج فى نقاط محددة.

1-عند الوصول بسلامة الله إلى مكة أو المدينة بحسب البرنامج تعرف على أفراد غرفتك وان كنت تعانى من مشاكل صحية معينة أبلغهم بها حتى يستطيعوا مساعدتك.

2- احرص على الاغتسال أن أمكن قبل نزولك إلى المسجد حتى تزيل عنك غبار السفر وتذهب بصورة طيبة ولا تضايق اخوانك من المصلين.

Advertisements

3- قبل ذهابك لأداء العمرة استلم كارت باسم الفندق ورقم تليفونه ورقم تليفون مشرفك وإسم أقرب مستشفى ورقم الإسعاف فهذه معلومات مهمة خاصة.

4-اسأل المشرف عن أماكن البعثة الطبية.

5- لا تتردد عند شعورك بأى عرض مرضى أو شعورك بأنك تحتاج لعناية طبية وعليك الذهاب إلى أحد المستشفيات المنتشرة فى المشاعر المقدسة والمجهزة بكافة المستلزمات على مدار اليوم.