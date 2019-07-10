شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص بحوزته 25 تمثالا يشتبه فى أثريتها بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى حماية الآثار، وتمكنت من القبض على شخص بحوزته 25 قطعة يشتبه فى أثريتها، تماشياً مع سياسة الدولة المصرية فى الحفاظ على الموروث الوطنى من الآثار باعتبارها مصدراً رئيسياً لحفظ تاريخ البلاد وتاريخ الشعوب وتعكس حضارتها الأصيلة، وتعد أحد أهم عناصر الجذب السياحى، بما يساهم فى تحقيق خطط التنمية الطموحة التى تسعى من خلالها الدولة لدعم القطاع السياحى وإنعكاس ذلك على حياة المواطن.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على حيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، سبق اتهامه فى 3 قضايا "شيك، تبديد، ضرب"- محكوم عليه بالحبس فى قضيتى جنح "تبديد، سرقة تيار كهربائى" بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) تم استهداف المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة دارالسلام، أثناء استقلاله إحدى السيارات وبحوزته 25 قطعة "يُشتبه فى أثريتها" عبارة عن (21) تمثالا بأطوال 15 سم تقريباً، وتمثال من البازلت الأسود بطول 50سم، وتمثال بورسلين بارتفاع 6 سم، وتمثال بارتفاع 5 سم تقريباً، وتميمة بورسلين بطول حوالى 15 سم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.