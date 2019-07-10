شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنتهى من تدريب مشرفى حج الجمعيات لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من تدريب مشرفى حج الجمعيات الأهلية، وذلك بالنسبة للمشرفين الذين تم اختيارهم بشكل أساسى، حيث تم التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وكبار السن بمجرد ظهور أى أعراض تعب، وكيفية التواصل مع البعثات الطبية لتوفير أوجه الرعاية للحجاج والعمل على بذل أقصى جهد لتذليل أى عقبات تواجههم.

كما وجهت وزارة التضامن البعثة بالتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية بالمستشفيات السعودية بالنسبة للحارات الحرجة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير عيادات طبية بالفنادق المقيم بها الحجاج.