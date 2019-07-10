شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مكاسب القارة الأفريقية بعد انطلاق اتفاقية التجارة الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن انطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الافريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الافريقية ويفتح آفاقاً جديدة متطورة للربط بين دول القارة.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد السلام، أن هذه الاتفاقية ستساهم فى تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، موضحة أنه بعد مفاوضات استمرت قرابة 10 سنوات منذ عام 2008 ، وفي اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيجالى في الحادي والعشرين من شهر مارس 2018، تم توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت مسمى " اتفاق التكتلات القارية فى أفريقيا "، حيث وقعت مصر و43 دولة أفريقية ليصل إجمالى عدد الدول الموقعة على الاتفاق الى 44 دولة .

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وأوضحت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدى الإفريقي، حيث ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التنمية المستدامة، وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الإفريقية تماشياً مع أجندة رؤية افريقيا 2063، والتي تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة.

ولفتت الدكتورة جيهان عبد السلام، إلى أن هذه المنطقة تهدف إلى إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة يضم نحو 1.2 مليار شخص يعيشون في القارة السمراء، ويصل إجمالي الناتج المحلى إلى أكثر من 3.4 تريليون دولار، كما تتوقع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة ان تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% فى عام 2022 مقارنة بمستوياتها لعام 2010.

وتابعت أنه من المتوقع أن تنمو التجارة داخل أفريقيا بنسبة 33٪ ، وأن ينخفض العجز التجاري في القارة بنسبة 9.50% هذا فضلا عن ارتفاع فى مكاسب الرفاهية الاقتصادية ، ونمو الصناعات فى العديد من الدول الافريقية ، كذلك تزايد معدلات التشغيل والحد من البطالة . كما تتوقع الدراسات الاقتصادية فى حالة تطبيق التحرير الكامل للسلع فى اطار منطقة التجارة القارية أن يتزايد معدل نمو الناتج المحلى فى دول القارة بمتوسط تصل نسبته الى 97.0% سنوياً، وتجدر الاشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن تستفيد كل الدول الافريقية بالتساوى ، فبعض الدول سوف تشهد نموا اقتصاديا يزداد بنسبة تصل الى 1% سنوياً ، والبعض الاخر سوف يزيد معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى لها عن 3% سنوياً .