شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى..المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات مجددا على مواعيد تشغيل بعض قطارات خطوط الصعيد، استجابة لرغبة جمهور المسافرين، ويقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه التعديلات.

1- بدء تطبيق التعديلات الجديدة على مواعيد القطارات السبت المقبل.2- التعديلات تشمل مواعيد 10 قطارات.3- 187 إكسبريس السد العالى ـ القاهرة يقوم من أسوان 18.30 بدل 22.00.4- 777 إكسبريس سوهاج ـ القاهرة يقوم من سوهاج 16.00 بدل 18.00.5- 165 إكسبريس أسيوط ـ القاهرة يقوم من أسيوط 06.00 بدل 06.50.6- 757 ركاب أسوان ـ ادفو يقوم من أسوان 14.10 بدل 13.30.7- 747 ركاب الأقصر ـ نجع حمادى يقوم من الأقصر 14.10 بدل 13.45.8- 722 ركاب أسيوط ـ سوهاج يقوم من أسيوط 14.30 بدل 14.50.9- 169 إكسبريس المنيا ـ الواسطى يقوم من المنيا 07.00 بدل 06.50.10- 149 إكسبريس الواسطى ـ الجيزة يقوم من الواسطى 09.50 بدل 08.55.11- 739 ركاب إدفو ـ الأقصر يقوم من إدفو 20.25 بدل 20.00.12- إلغاء تخزين 739 ركاب سوهاج ـ أسيوط بطهطا ومسيره إلى أسيوط.