"الأرصاد" تتوقع بدء انكسار الموجة الحارة السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، بدءا من السبت المقبل. وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة تلفزيونية، إن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو يعزز الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية سجلت نحو 90 %، فى حين وصلت على الوجه البحرى والقاهرة إلى 80 %. Advertisements

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