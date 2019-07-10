معاينة النيابة لحريق كنيسة حدائق القبة: ماس كهربائي السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
كشفت معاينة نيابة حدائق القبة تفاصيل حريق اندلع في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة.
وأظهرت المعاينة أن الحريق اندلع في الطابق الأخير من الكنيسة المكونة من 3 طوابق (الأول مكتبة، الثاني حضانة، والثالث دار مناسبات).
وتبين أن الحريق بدأ في الطابق الأخيرة نتيجة ماس كهربائي بأحد التكييفات، وساعد انتشار الكراسي الخشبية في انتشاره، وأتت النيران على محتويات الطابق.
واستمعت النيابة لـ5 عمال أصيبوا باختناق نتيجة الحريق، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحادث.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة.
وتمكنت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على الحريق الذي نشب في الكنيسة.
ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية؛ وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده بالكنيسة.
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