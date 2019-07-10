محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد لقطع أراض لم يلتزم المواطنون المخصص لهم بالبناء عليها، خلال المدة المحددة، ولم يسددوا المستحقات المالية.
وأضاف الغيطي، في بيان اليوم، أنه جارٍ استكمال تنفيذ ٤٤ قرار سحب واسترداد لقطع الأراضي، وجارٍ حصر كل قطع الأراضي بالمدينة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن جهاز المدينة لن يتوانى عن تنفيذ القانون، من أجل تحصيل حقوق الدولة، وتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ 18 قرار سحب واسترداد أراضٍ بالشروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.