رغم زيادة الوقود.. أسعار الحج السياحي ثابتة (تعرف عليها)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن ما تردد مؤخرا بشأن زيادة أسعار الحج السياحي، بعد ارتفاع أسعار المحروقات- عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدا أن أسعار البرامج ثابتة وفقا لضوابط 2019 ـ 1440 هـ، بعد إنهاء جميع الشركات السياحية المنظمة للحج التعاقدات قبل تطبيق الزيادة.

وأوضح شيحة لمصراوي، الأربعاء، أن انخفاض سعر الدولار، وارتفاع سعر الجنيه، أدى إلى تعويض الشركات من أى زيادات متوقعة في زيادة المحروقات أو الرسوم التي زادت في قيمة الشيك الخاص بالتنقلات داخل المملكة أو حتى زيادة أسعار السكن.

ويرصد "الخليج 365" أسعار الحج السياحي، لكل مستوى بدءًا من 5 نجوم وحتى الحج البري متضمنة عدد التأشيرات بدون تذاكر الطيران، ما عدا المستوى البري، وفقا لضوابط وزارة السياحة لعام 2019 ـ 1440هـ كالتالي:

ـ 53 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي "طيران" تحسين 4 نجوم.

ـ 55 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي "طيران تحسين" 5 نجوم.

ـ 59 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي "طيران" على الحرم حتى 2500 متر.

ـ 62 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي "طيران" على الحرم حتى 1250 مترا.

ـ 55 ألف جنيه "الحج البري" تحسين 4 نجوم.

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ـ 58 ألف جنيه "الحج البري" تحسين 5 نجوم.

ـ 61 ألف جنيه "الحج البري" موسم كامل حتى 2500 متر من الحرم.

ـ 63 ألف جنيه "الحج البري" موسم كامل حتى 1250 مترا من الحرم.

ـ 90 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم صف ثان على الحرم حتى 1250 مترا.

ـ 94 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم صف أول مباشرة على الحرم حتى 750 مترا.

ـ 110 آلاف جنيه لمستوى 5 نجوم صف ثان حتى 1250 مترا.

ـ 125 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم صف أول مباشرة على الحرم حتى 250 مترا.

وسافرت لجان وزارة السياحة إلى الأراضي المقدسة لمعاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، استعدادا لموسم الحج، على أن يستمر الدور الرقابي للوزارة خلال مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة للحج مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، ومتابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.​