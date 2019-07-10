برلماني: زيارة رئيس مدغشقر للمتحف المصري دعاية للسياحة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
اعتبر الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، زيارة أندرى راجولينا رئيس مدغشقر للمتحف المصري بالتحرير دعاية للسياحة المصرية داخل الدول الأفريقية.
وقال "حساسين"، في بيان اليوم، إن زيارة رئيس مدغشقر لمصر لمؤازرة منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون لها مردود إيجابي الكبير لدى السياح والشعوب الأفريقية.
وطالب حساسين، وزارات السياحة والآثار والثقافة ووسائل الإعلام الترويج لمثل هذه الزيارات إقليميا وأفريقيا وعالميا حتى يتابع العالم كله مثل هذه الأحداث للترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على الخريطة السياحية العالمية.
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