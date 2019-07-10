جهاز مدينة طيبة الجديدة يحصل على شهادة الجودة العالمية"الأيزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفي سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، إن جهاز المدينة حصل على شهادة مواصفات الجودة العالمية"الأيزو" تقديراً للجهود المبذولة والجودة العالية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهود الإدارة العامة للإشراف على الجودة برئاسة المهندس أيوب متولي؛ لتأهيل بعض أجهزة المدن الجديدة للارتقاء بمستوى الجودة في تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، لتضاهي أحدث المدن المتقدمة.

وتسلم رئيس الجهاز خلال الاحتفال شهادات "الأيزو" رقم (٤٥٠٠١ – ٩٠٠٠١)، والتي استحقها الجهاز بجدارة طبقا لتقرير شركة "كاس سيرت إنترناشيونال" المانحة للشهادة، كما تم تسليم شهادات تقدير لعدد من العاملين بالجهاز، تقديراً من جهاز المدينة للجهود المبذولة من قبل العاملين في تنفيذ المشروعات.