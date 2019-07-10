وزيرة الهجرة تبحث استعدادات "مصر تستطيع بالاستثمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدراي، في إطار التحضيرات لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.

وحسب بيان، الأربعاء، استعرضت وزيرة الهجرة، الأجندة الخاصة بالمؤتمر والمحاور التي سيتم مناقشتها خلال جلساته، مؤكدة أن المؤتمر فرصة جيدة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالميةمن خلال المستثمرين المصريين بالخارج وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في كافة المجالات، وأن تنظيم مصر لهذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، في ضوء نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر، مشيرة إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، ونجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

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من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين الثلاث وزارات في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، مشيرة إلى أهمية المؤتمر تكمن في الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في الصحة والتعليم، لافتة إلى أن تنظيم هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية هام جدًا لتشجيع أبنائنا في الخارج على الاستثمار في وطنهم، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عليهم، مشيرة إلى أنه لابد من وجود جلسات بالمؤتمر تتضمن استعراض الاستثمار في الطاقة الخضراء والنظيفة، وكذا استعراض طرح مصر لصندوقها السيادي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" يأتي امتدادًا لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من المؤتمر شارك فيها ما يقرب من 100 خبير وعالم مصري في مختلف التخصصات حول العالم، وجاءت النسخة الأولى تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" استحضر فيه الخبراء المشاركون مختلف تجاربهم وخبراتهم في دعم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي المؤتمر الثاني "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" حضرت إلى مصر نابغاتها من مختلف دول العالم لاستعراض قصص نجاحهم المتميزة، ليخرج المؤتمر بعدد من النتائج الهامة كان من بينها توطيد التعاون بين البحرية المصرية والأسترالية، فيما ناقش المؤتمر الثالث "مصر تستطيع بأبناء النيل" سبل الاستفادة من الموارد المائية المصرية والمساهمة في خطة مصر لتوسيع رقعتها الزراعية، ثم بحثت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم" سبل المساهمة في تطوير التعليم وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية والتي تشمل كافة مراحل التعليم.​