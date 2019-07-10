"الإسكان" والجامعة الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم العاملين بشركات المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير جيفري آدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع السفارة البريطانية بالقاهرة، بشأن استمرارية برنامج دعم ورفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف القطاعات، وزيادة قدراتهم على تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية، وإدارة مختلف أنواع العقود.

وحسب بيان، الأربعاء، وقع على مذكرة التفاهم وقام كل من المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والدكتور حسن الفوال، ممثلاً عن الجامعة الأمريكية.

وقالت المنشاوي: تضمنت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، تدريب حوالي 210 عمال من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف بمختلف التخصصات (مهندسين، ومحاسبين)، في 7 محافظات (الشرقية – البحيرة – الدقهلية – بني سويف – دمياط – الغربية – المنوفية)، وقد بدأت في شهر يوليو 2018، وانتهت في شهر يناير 2019، وذلك بمنحة مٌقدمة بالكامل من البنك الدولي والسفارة البريطانية، كجزء من برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية.

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وأوضحت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن تلك الدورات التدريبية تميزت بأنها تدريبات عملية، بالإضافة إلى المادة العلمية، والتي تتناسب مع طبيعة عمل شركات مياه الشرب والصرف الصحي المصرية، وقد شملت الدورات التدريبية عدداً من التخصصات الهامة التي تساعد على إنجاز الأعمال الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين بمختلف الإدارات (إدارة تنفيذ المشروعات – إدارة العقود والمشتريات)، بجانب دورات تدريبية عن أعمال التقييم والمتابعة لمختلف قطاعات شركات مياه الشرب والصرف الصحي المُشاركة بالدورات التدريبية.

الجدير بالذكر أنه تم تصميم البرنامج التدريبي، وتم الاتفاق على التوسع فى هذا البرنامج من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدعم من البنك الدولي وغيره من شركاء التنمية.