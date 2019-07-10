أخبار مصر | خبير سياحي يقترح خطة لتسويق السياحة المصرية بحفل ختام الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي يقترح خطة لتسويق السياحة المصرية بحفل ختام الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة ان حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية سيكون محط انظار العالم خاصة بعد نجاح حفل الافتتاح الذي اعطى رسالة للعالم كله بجمال وحضارة مصر وأمنها واستقرارها.

ودعا عجلان في تصريحات له اليوم الاتحاد المصري للغرف السياحيه وغرفة شركات السياحة الى ضرورة تنظيم حملات دعائية خلال المباراة النهائية و شراء أكبر عدد ممكن من تذاكر نهائي أفريقيا للعاملين بالشركات والقطاع السياحي دعما لمصر ولمظهرها الحضاري أمام العالم مع تجهيز بانر كبير جدا وتيشيرت موحد بعنوان ( Visit Egypt ).

وأكد عاطف عجلان على ضرورة استثمار هذا الحدث الرائع في دعوة وسائل الإعلام الأجنبية العالمية لتسليط الضوء على حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة وإعداد أفلام وثائقية عن الحفل ولقاءات مع نجوم الكرة الافريقية وهم يتحدثون عن انطباعاتهم عن مصر ونشر هذه الفيديوهات واللقاءات في وسائل الاعلام العالمية والمحلية وكذلك استخدامها كمادة تسويقية للسياحة المصرية من خلال عرضها في البورصات السياحية التي نشارك فيها بمختلف دول العالم.

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واقترح عجلان نشر فيديوهات دعائية عن معالم مصر السياحية بشاشات ستاد القاهرة قبل المباريات وبين الشوطين حتى يشاهدها مشجعو الدول المشاركة في البطولة مع توزيع سيديهات وكتيبات وبروشورات للضيوف تحتوي على أهم معالم مصر السياحية والبرامج السياحية التي تمكن الزائر من الاستمتاع بقضاء أجازته في مصر.

وطالب عجلان وزارة السياحة والغرف السياحية ولجنة السياحة بالبطولة بعمل تصور لكيفية الاستفادة من نهائي بطولة الأمم الافريقية في التنشيط للسياحة المصرية بأفكار خارج الصندوق.

ونوه الى ضرورة استغلال منصات السوشيال ميديا بشكل مكثف في نقل فعاليات نهائي البطولة وما يتم من برامج تنشيطية للسياحة خلالها الى العالم كله من خلال حملات تسويقية ودعوة اصحاب الصفحات المليونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر وخارجها والمدونين " البلوجر" لمشاهدة نهائي البطولة من داخل الاستاد ونقل الاحتفال وانطباعهاتهم مدعومة بالصور والفيديوهات لجمهور صفحاتهم المختلفة سواء فيسبوك او تويتر وانستجرام.