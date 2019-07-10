أخبار مصر | تداول 279 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 279 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (16) سفينة وتم تداول (279) شاحنة بضائع و(185) سيارة حيث شملت حركة الواردات (127) شاحنة و(84) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (152) شاحنة بضائع و(101) سيارة.

وأضاف المركز، أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمانة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امانة والنوى اكسبريس وغادرت السفينتين النوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض.