أخبار مصر | "النقل" تبحث الاستغلال الأمثل لأراضي السكة الحديد والقابضة للطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تبحث الاستغلال الأمثل لأراضي السكة الحديد والقابضة للطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل عن انعقاد اجتماعا موسعا مع رؤساء كل من هيئة السكك الحديدية والشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البري والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية «إم أو تي»، وقيادات وزارة النقل وذلك لمتابعة ما يتم تنفيذه من آليات وإجراءات لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضي السكك الحديدية واراضي وأملاك الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

تم مناقشة كيفية الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي التابعة لهيئة السكك وكافة محطات وأسوار السكك الحديدية، لزيادة العوائد المادية للهيئة لاستغلالها في تطوير وتحديث أسطول القطارات ومنظومة السكك الحديدية، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات.

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كما تم استعراض الإجراءات المختلفة مع الهيئات والمؤسسات لإزالة كافة المعوقات التي تعوق الاستثمار في بعض هذه الاراضي.

وأشارت النقل إلى أن المرحلة القادمة، يجب أن تشهد تحركًا واسعًا ونقلة كبيرة في هذا المجال، وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية في أملاك السكك الحديدية.

وأكدت على ضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الاربعة التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، في ظل قيام هذه الشركات بتنفيذ مشروعات قومية في مجال الطرق ومحاور على النيل وعدد كبير من الكباري بالإضافة الى قيامها بأعمال صيانة شبكة الطرق والكباري الحالية مع ضرورة استغلال هذه العوائد المادية في التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة بالإضافة الى الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية.