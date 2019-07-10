مصر | ضبط عامل بمكتب تأمينات سفاجا لسرقته مبلغا ماليا من خزينة المكتب

كثفت وزارة الداخلية، من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر باكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة بمكتب التأمينات الاجتماعية بسفاجا.

وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ المكتب وعدم وجود آثار عنف وعدم وجود بعثرة بمحتويات المكتب.

وبسؤال الموظف المختص أفاد بإيداع مبلغ مالى وقدره (400 ألف جنيه) داخل الخزينة بمعرفة اللجنة المختصة، وعقب فتح الخزينة بمعرفة ذات اللجنة إكتشفوا سرقة مبلغ (107 ألف جنيه) من إجمالى المبلغ المودع.

وتم تشكيل فريق بحث الجنائي أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل خدمات بمكتب التأمينات – مقيم بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة، عقب استيلائه على مفتاح الخزينة من مكتب الموظف المختص وسرقة المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط مبلغ (82 ألف جنيه) وأضاف أنه قام بإنفاق باقى المبلغ لسداد أقساط ومديونيات عليه وشراء أجهزة كهربائية تم ضبطها بمنزله.