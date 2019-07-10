مصر | "إحنا فريق وهنشارك ببطولة عربية".. إحباط سفر 11 شخصًا بمستندات مزورة بمطار القاهرة

وأسفر فحص إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل إجرامي منظم ضم المتهم المضبوط وكلٍ من:

1. ( مدرب رياضى- مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية ).

2. ( صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية).

3. ( مدرب رياضى- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية ).

4. ( صاحب مكتب رحلات- مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية ).

وتخصصوا في استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول العربية بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية، إذ انتهز بعضهم درايتهم في مجال الرياضة والآخرين في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج والحصول على مبالغ مالية من ضحاياهم ترواحت ما بين أربعون إلى خمسون ألف جنيهًا عن كل شخص ومحاولة تهربيهم إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوى بموجب المستندات المزورة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية والدقهلية) أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزة الأول على مبالغ مالى قدره خمسون ألف جنيهًا مصريًا وهاتف محمول (بفحصه تبين أنه يحوي على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافًا للحقيقة للإتحادات الرياضية، وعثر بحوزة الثاني على مبلغ مالى قدره ثلاثة عشر آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهًا، وعثر بحوزة الثالث على مبلغ مالى قدره سبعة آلاف وربعمائة جنيهًا وعدد (2) خطاب منسوب صدورهما لأحد الأندية الرياضية موجهين لأحد الإتحادات الرياضية بالخارج، وعثر بحوزة الأخير على عدد (13) جواز سفر مصرى من ضحاياه، وعدد (2) هاتف محمول بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافًا للحقيقة للإتحادات الرياضية، وبمواجهتهم إعترفوا بما أكدته المعلومات والتحريات وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة ودور كلٍ منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.