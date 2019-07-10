شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: تراجع معدل التضخم 1% خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي بنحو 1% مقارنة بشهر مايو السابق عليه، ليسجل 307.8 نقطة مقابل 311.1 نقطة ليتراجع لأول مرة خلال العام الجاري .
أوضح الجهاز، في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر الأربعاء، أن معدل التضخم على أساس سنوى تراجع خلال الشهر الماضي ليبلغ 8.9% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه 13.8%، مشيرا إلى أن معدل التضخم خلال النصف الأول من العام في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري بلغ 12.4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.
أرجع التقرير تراجع معدل التضخم الشهرى إلى انخفاض أسعار الطعام والشراب بنحو 2.3% مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفعت بنحو 9.7% مقارنة بشهر يونيو 2018 .
وذكر أن معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي انخفض في الحضر بنحو 0.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 300.6 نقطة مقارنة بـ 303 نقاط، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى خلال الشهر الماضي 9.4% مقارنة بالشهر المناظر من 2018، وفى الريف تراجع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 1.3% مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليبلغ 316.4 نقطة مقابل 320.7 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوى 8.4% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.
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