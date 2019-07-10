شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 7 مستشفيات تؤدى خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أسماء المستشفيات التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، التى تم تدشين النظام فيها أول يوليو الجارى على أن تنتهى المرحلة أول سبتمبر المقبل ليبدأ التطبيق الرسمى.

وتقدم الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة 7 مستشفيات؛ تضم كلاً من مستشفى الحياة ومستشفى بور فؤاد العام ومستشفى السلام ومستشفى بور سعيد العام ومستشفى التضامن، ويضم لأول مرة قسم أورام للكبار ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم أورام، ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة ومستشفى النساء والولادة ومستشفى المبرة.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.