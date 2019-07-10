شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم طائرتى تدريب عسكريتين قطريتين فى سماء الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأربعاء، إن طائرتى تدريب عسكريتين اصطدمتا فى الجو. وذكر بيان للوزارة على حسابها على تويتر أنه "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتين تدريبيتين". ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم.

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