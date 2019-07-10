"علاء" يطلب تطليق زوجته: "بتلعب بالميه مع العيال في الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "علاء. س"، بدعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، للمطالبة بتطليق زوجته "دعاء. م"، مبررًا طلبه "مراتي نزلت تلعب في الشارع مع الأطفال بالميه، وبتقولي هو أنا غلط في إيه كان نفسي ألعب معاهم".

يقول "علاء" -33 سنة، صاحب سنترال- في دعواه: "تزوجت منذ عام ونصف من "دعاء. م" 28 سنة، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الأقارب، وذلك بعد فترة خطوبة استمرت شهرًا تقريبًا، وعقب فترة من الزواج فوجئت بتصرفات زوجتي، فهي ترتكب أفعال لا تتناسب مع عمرها "بتعمل أي حاجة تيجي في دماغها حتى لو غلط".

يضيف الزوج: "زوجتي ليست مريضة نفسيًا لكنها متحررة بدرحة كبيرة، فكلما تحدثت معها عن ضرورة الانتباه لتصرفاتها تنزعج وتظل بمنزل والدها حتى أقوم بمصالحتها، لكن الموضوع تكرر أكثر من مرة".

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يتابع "علاء": زوجتي تظل بالمنزل، لكن لا تقوم بواجباتها المنزلية كما تفعل السيدات، وكلما تحدثت معها ترد "صحيت من النوم متأخر ومعرفتش أعمل أكل"، تلك الكلمات التي حفظتها من تكرار سماعها يوميًا، لدرجة أن وصل الأمر إلى ادعائها المرض في كل مرة أطلب منها ترتيب ملابسسي وتحضير الطعام".

وأضاف: "لم أعد أتحمل تصرفاتها، ونصحتها كثيرًا بالعدول عن أفعالهات لكنها لم تستجب بل بالعكس كانت تفعل كل ما يستفزني وكانت دائماً تفاجئني بأشياء تتعبني نفسيًا، وعندما تحدثت معها في الطلاق رفضت، حتى فعلت ما جعلني أرفض المعيشة معها، فقد شاهدتها تلعب مع الأطفال أسفل المنزل بأكياس معبأة بالمياه وهي بدون حجاب.

اختتم الزوج: "لم أتخيل أني سأقوم بضربها في يوم من الأيام، لكني فعلت ذلك، ما دفعها للهرول من المنزل خوفاً من أن أقوم بإصابتها بعاهة مستديمة، فطالبتها بالطلاق لكن أسرتها رفضت بشدة فلجأت إلى محكمة الأسرة لتطليقها، وحملت الدعوى رقم 2071 لسنة 2018، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها".