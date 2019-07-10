أخبار مصر | اليوم.. بدء صرف المعاشات المحولة إلى البنوك بالزيادة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء صرف المعاشات المحولة إلى البنوك بالزيادة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، فى صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة، وذلك للمعاشات المحول صرفها إلى البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.

وذكرت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التى تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى مساء أمس قد قاربت 4,5 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6 مليارات و880 مليون جنيه وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 759 ألف حالة بقيمة إجمالية مليار و368 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM مليون و806 آلاف حالة صرف بقيمة إجمالية مليارى و66 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليونى و34 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات و445 مليون جنيه.