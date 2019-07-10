شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. الأبرز في صحف الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح الأربعاء، عددا من أخبار الشأن المحلي كان على رأسها بدء الحفر بمحطة مترو «ناصر» بميدان الإسعاف للربط بين الخطين الأول والثالث لمترو الأنفاق، وقرار لرئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة، وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان «مترو الأنفاق بأعلى المعايير العالمية»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق في محطة ناصر بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق بالقاهرة الكبرى أمس بحضور وزراء النقل المهندس كامل الوزير والاستثمار والإسكان ومحافظ القاهرة.

وأكد مدبولى أن مترو الأنفاق شريان حيوى ينقل مئات الآلاف من المواطنين يوميا، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستكمال جميع مراحل المترو، ونوه بأن جهود الدولة للنهوض بقطاع النقل تستهدف ربط محافظات الجمهورية من أجل دفع التنمية والتيسير على المواطنين.. وأشاد مدبولى بالخبرات المتراكمة للشركات المصرية المساهمة في تنفيذ المترو يدا بيد مع الشركات الفرنسية العاملة بمصر.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله «أرغب في إيصال رسالة للمواطن هي أن تكلفة إنشاء هذا الجزء من خط المترو الذي يخدم محافظة الجيزة بالكامل تبلغ نحو 30 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي تكلفة الخط الثالث 97 مليار جنيه، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على جودة المنظومة وتشغيلها وصيانتها من خلال إيرادات كافية، قائلا هذه المرافق لها تكلفة ويجب تحملها.

ويحقق هذا الحدث الربط بين خطي المترو الأول والثالث، وترتكز توجيهات القيادة السياسية حول المترو على تنفيذ التطوير بأفضل المعايير العالمية.

وتحت عنوان «مدبولي يصدر قرار الحد الأدنى لأجور الموظفين»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا يقضى بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بدءا من أول يوليو الحالي، وينص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأجر الموظف أو العامل بدءا من أول الشهر الحالي هو للدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا والعالية 5 آلاف ودرجة المدير العام 4 آلاف وبالنسبة للدرجة الأولى فيكون 3500 جنيه والثانية 3000 جنيه والثالثة 2600 والرابعة 2400 والخامسة 2200 والسادسة 2000.

وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن خالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة أكد أن الكنترولات تنتهى خلال الأسبوع الحالي من تصحيح جميع المواد الدراسية في كل القطاعات، مبينا أن المواد التي لم ينته تصحيحها قليلة.

وأشار إلى أن النتيجة ستكون جاهزة لإعلانها في موعد غايته نهاية الأسبوع المقبل، وتؤكد مؤشرات تصحيح العينات العشوائية والتصحيح الشامل ارتفاع النسبة العامة للنتيجة عن العام الماضي لتتخطى 78% مقابل 76% العام الماضي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة تصحيح العينة العشوائية لإجابة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالثانوية العامة حيث بلغت نسبة النجاح 88.6% وحصل 294 طالبا على الدرجات النهائية.

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وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان «اليوم بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة وذلك للمعاشات المحول صرفها إلى البنوك لنحو 1.6 مليون مستحق بقيمة إجمالية 4.3 مليار جنيه.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تأكيدها أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بصرف معاشات التضامن حتى مساء أمس اقترب من 4.5 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6 مليارات و880 مليون جنيه، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 759 ألف حالة بقيمة إجمالية مليار و368 مليون جنيه .

وتحت عنوان «التموين: رغيف الخبز بـ 5 قروش»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن وزارة التموين أصدرت قرارا بتعديل تكلفة إنتاج الخبز حتى يمكن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش على أن تتحمل الوزارة فارق سعر السولار أو الغاز بعد تعديل أسعار الوقود وزادت تكلفة إنتاج الخبز التي تتحملها الدولة لتتراوح بين 60.5 قرش و63 قرشا للرغيف الواحد وتمت زيادة القيمة التي تدفعها الوزارة في حساب صاحب المخبز في البنك لتصل إلى 17 قرشا للرغيف الطري و19 قرشا للرغيف الملدن وانتظمت المخابز على مستوى الجمهورية في إنتاج 250 مليون رغيف يوميا والتي يصل عددها إلى 24 ألف مخبز.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة قررت أيضا تحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود وتحمل نولون نقل كافة السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح حتى لا يتم تحميل المواطن أي أعباء جديدة للتيسير على المواطنين المقيدين على البطاقات للحصول على السلع التموينية والخبز والذين يصل عددهم إلى 75 مليون مواطن.

«حماية تأمينية لطلاب المدارس والأزهر» عنوان صحيفة «الجمهورية» التي ذكرت أن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرر إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري.

وأوضحت الصحيفة أنه أعلن ذلك د محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وقال يستهدف الصندوقان توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئي وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين بالإضافة إلى امتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية ويغطي الصندوقان 22 مليون طالب وطالبة.

وأضاف أن الصندوقين سوف يداران من خلال مجلسي إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من ذوى الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذيون لمباشرة العمل اليومي للصندوقين، وأعرب عمران عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر لتفاعله السريع مع مبادرة الهيئة في شأن التأمين على طلاب التعليم الأزهري ودعمه لإنشاء الصندوق لما فيه من رعاية تأمينية وطبية لأبنائه من طلاب الأزهر الشريف.

وتحت عنوان «أول رحلة جوية بمطار العاصمة الإدارية»، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنه انطلق أمس التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية حيث استقبل أول رحلة طيران داخلية لشركة مصر للطيران..مشيرة إلى أن الاحتفال شهده الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة.

ونقلت «الجمهورية» عن الوزير قوله «إن المطار يعد واحدا من المطارات المصرية الجديدة الذي يمثل معمارية ذكية في مصر وشمال أفريقيا وهى العاصمة الإدارية الجديدة قبلة المستثمرين ورواد الأعمال وسيساهم في دعم مسيرة تنمية المشروع بشكل كبير ليكون بوابة للعبور نحو المستقبل».

وأكد المصري أن المطار سيساهم في تحقيق نقلة تنموية شاملة في المنطقة خاصة حيث أنه متصل بمشروع محور قناة السويس ومنطقة العين السخنة الصناعية التي تضم الموانئ البحرية المهمة التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومقصدا سياحيا مهما في الفترة القادمة، مضيفا أنه من المقرر أن يستقبل المطار قريبا عددا من الرحلات الجوية حيث أن هناك اتجاها لتخفيف الضغط الحالي.