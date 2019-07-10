شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 10 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة، وذلك للمعاشات المحول صرفها إلى البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.

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يعقد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، جلسة علنية لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، خلفا للرئيس المستقيل معاذ بوشارب.

يعقد بمقر وكالة الطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة، والذي يناقش عملية التحقق والرصد للنشاط النووي في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، ودعت الولايات المتحدة للاجتماع بعد قيام إيران بتجاوز النسب المسموح بها في تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 وفشل الاتحاد الأوروبي وبقية القوى الدولية في إنقاذ الاتفاق.

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.