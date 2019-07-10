شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 6 معلومات عن استعداد التعليم لإعلان النتيجة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب طلاب الثانوية العامة، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، خلال تلك الأيام، ويقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات أبرز الخطوات والاستعدادات لإعلان النتيجة.

1ـ انتهاء تصحيح العينات العشوائية فى جميع المواد الدراسية. 2ـ كنترولات الثانوية العامة تنتهى من التصحيح الشامل للمواد نهاية الأسبوع الجارى. Advertisements 3ـ جار مراجعة المواد التى تم الانتهاء من تصحيحها. 4ـ من المقرر إعلان النتيجة منتصف الأسبوع المقبل. 5ـ تقدير الدرجات والمراجعة يتم أولاً بأول. 6ـ عقب انتهاء التصحيح الشامل ستحصل الكنترولات على مدة زمنية قصيرة لمراجعة النتائج قبل إعلانها.

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