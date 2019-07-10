غلق مقر الـ "بي بي سي" والحكم على المتهم بقتل طفلة مصر القديمة.. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

نظر دعوى غلق مقر قناة "بي بي سي"

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بغلق المقر الإداري لقناة "بي بي سي" في القاهرة.

كان أحد المحامين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بغلق مقر "بي بي سي" في القاهرة، مستندًا على نشرها أخبارًا كاذبة وعارية عن الصحة، وتحريضها ضد مؤسسات الدولة المصرية، وتسببها في إثارة الفتن وتهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

الحكم على المتهم بخطف طفلة وقتلها بمصر القديمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم بخطف واغتصاب طفلة وقتلها بمصر القديمة.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي وشادي رفقي عبد الفتاح، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "رمضان. ع"، تهمة خطف طفلة مجهولة الهوية واستدراجها لأحد الأماكن النائية والتعدي عليها، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة قتل الطفلة مع سبق الإصرار، بأن كتم أنفاسها لمدة طويلة حتى فارقت الحياة.

نظر دعوى إلغاء نظام التعليم بـ "التابلت"

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.

جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم 41624/73 قضائية.

وطالب عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.