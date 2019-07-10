أخبار مصر | "مستقبل وطن" يشارك الدارسين باختبارات محو الأمية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يشارك الدارسين باختبارات محو الأمية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بالدقهلية برئاسة أحمد الألفي عضو أمانة قطاع رجال الأعمال للحزب بالمحافظة، والسيد حجازى أمين الحزب بمركز ميت غمر، وعدد من أعضاء هيئة المكتب، زيارة ميدانية لأصحاب العزيمة في التعلم والحصول علي شهادات محو الاميه.

وتابع وفد الحزب، سير الامتحانات النهائية للدارسين من قري المركز للحصول علي شهادة محو الاميه، واستمعوا للمسئولين عن فرع هيئة محو الاميه وتعليم الكبار للإجراءات التنظيمية والتنسيق بين الجهات المعنية لتيسير الأمور علي الدارسين كما دار حوارات مع البعض منهم وتم توضيح أهمية الخطوة التي اقبلوا عليها في حياتهم.

وقال "الألفى"، أن محو الأمية جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم وجزء مكمل للعملية التعليمية، لأن محو أمية ولى الأمر ورفع مستواه التعليمى ينعكس بالإيجاب نحو سعيه لتعليم أولاده.

وأكد عضو أمانة قطاع رجال الأعمال لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن محو الأمية قضية خطيرة وتلتهم كل سبل التنمية، لذلك تعد آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع، لافتا إلي إنه يسعي لنقل أهالي القرية إلى مستوى تعليمى وثقافى وخدمى أفضل.

