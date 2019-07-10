أخبار مصر | الأمين العام لحزب الحرية: تأسيس منطقة تجارية حرة إفريقية انجاز عظيم للرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لحزب الحرية: تأسيس منطقة تجارية حرة إفريقية انجاز عظيم للرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد القارة الافريقية، في تأسيس منطقة التجارة الحرة الافريقية ليتمكن من تحرير افريقيا من النظام الاقتصادى الماسونى العالمى الذي استولى على خيراتها وثرواتها لعقود طويلة.

‏وأضاف مهنى، أن ما قام به الرئيس نصر عظيم وانجاز تاريخي عجزت كل الزعامات الافريقية عبر التاريخ في تحقيقه خوفا من القوى العالمية، ولكن رئيس مصر بحكمته وشجاعته تحدى العالم لينقذ شعوب القارة السمراء كاتبا لها تاريخا جديدا.

وتابع مهنى، أن الرئيس السيسي زعيم قوي يخطط للغد ويحلم بمستقبل مشرق يحمل معه التنمية والازدهار لنكون اسوة بغيرنا من الدول المتقدمة.