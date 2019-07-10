أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية العيد القومي لمحافظة القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية العيد القومي لمحافظة القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع محافظة القاهرة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة وذكري مرور 1050 عام على إنشائها على يد جوهر الصقلي فى السادس من يوليو عام 969 ميلادية بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بمركز شباب الجزيرة، عرض فيلم يستعرض تاريخ القاهرة، والذي ركز علي أهم المشروعات التي أقيمت بها علي مدار السنوات السابقة وحتي اليوم، بالاضافة إلى تقديم فقرات استعراضية قدمتها مجموعة من الطلائع.

فيما قدم أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور هاني عبد الناصر ومساعد دكتور محمد مصطفى كوكبة من الأغاني في الاحتفالية الفنية بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، ومنها ميدلى عبد الحليم (بالاحضان، عاش، صوره صوره) لمحمد الزهار، وأغنية "المصريين اهما" لزينب محمد، "، “مطلوب من كل وطني” لهايدي مخاليف، “حبك أصيل يا بلادي” لهاجر خالد، “مشربتش من نيلها” لمي حسين، “احلف بسماها” لمؤمن محجوب ” حببتى يا مصر” مؤمن عبد الله ” الله الله على المستقبل ” لروان حمدي ، ” مصر يا اعز الحبايب ” لغادة عصام ، ميدلي حسين الجاسمي( تسلم ايديك – رسمنالك – سيادة المواطن – ما تخافوش على مصر- بشرة خير) قدمته نادين مورجان .