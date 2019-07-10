مصر | النيابة تأمر بسرعة التحري حول واقعة العثور على جثتين متفحمين داخل مسكنهما بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بسرعة التحري حول واقعة العثور على جثتين متفحمين داخل مسكنهما بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة حلوان الكلية، مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة مسجل خطر وابنته بعدما أشعل مجهول بهما النيران داخل مسكنهما، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسباب حدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة ومعرفة الجانى.

البداية بتلقي اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارًا، من المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، مفاده العثور على جثتين لبائع بطيخ، في مقتبل العقد الرابع من العمر، وابنته في عمر 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

