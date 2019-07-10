مصر | النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في العثورعلى جثتين متفحمين داخل مسكنهما بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في العثورعلى جثتين متفحمين داخل مسكنهما بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارًا، من المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، تفيد بالعثور على جثتين مسجل خطر40 سنة، وابنته 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

أمرت نيابة حلوان الكلية بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة العثور على جثتين رجل وابنته، أشعل مجهول بهما النيران داخل مسكنهما، لبيان أسباب الحادث وتحديد معرفة الجانى.