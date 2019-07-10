الصحة تدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير- أحمد جمعة:

قال مصدر بهيئة الإسعاف المصرية، إنه تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق الذي شبّ بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه يجري متابعة الموقف وحالة المتواجدين داخل الكنيسة قبل الحريق "لسه بنشوف الوضع ولم تصلنا أي بيانات حتى الآن".​