حريق كنيسة الأنبا بولا (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تصوير- أحمد جمعة: اندلع حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. Advertisements وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغاً بنشوب حريق داخل الكنيسة، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية؛ للسيطرة على الحريق. من جانبه أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفيات. ويرصد "الخليج 365"، تغطية خاصة لحريق كنيسة الأنبا بولا.. (اضغط هنا)

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