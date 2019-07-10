بالفيديو ... السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تصوير- أحمد جمعة:

تمكنت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على الحريق الذي نشب في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة.

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ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و 3خزانات مياه استراتيجية؛ وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده بالكنيسة.

من جانبه أكد مصدر أمني، أن لا يوجد أي شبهة جنائية في حريق الكنيسة، موضحًا أنه لم يسفر عن أي وفبات

وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، إن التحريات الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي بأحد الكابلات، تسبب في اشتيعال النيران.