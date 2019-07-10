مدير أمن القاهرة ينتقل إلى موقع حريق كنيسة "الأنبا بولا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تصوير- أحمد جمعة:

انتقل منذ قليل، اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة إلى موقع حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، للوقوف على ملابسات الحريق.

ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و 3 خزانات مياه استراتيجية؛ في محاولة لإخماد الحريق.