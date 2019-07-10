مصر | عاجل.. السيطرة على حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيطرة على حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، منذ قليل، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء.

وتستخدم الحماية المدنية، الآن، الأوناش ومعدات الإطفاء اللازمة، للاطمئنان على السيطرة الكاملة لموقع النيران داخل الكنيسة.

وكان مصدر أمني، قد أكد أنه تم دفع 20 سيارة إطفاء حتى الآن تابعة لقوات الحماية المدنية، للسيطرة على حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، قبل تفاقمه وامتداده للمناطق المجاورة.

وأوضحت مصادر بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، أن حريق ضخم نشب في مقر لدير وكنيسة الأنبا بولا.

وأشارت المصادر لـ"الخليج 365"، إلى أن سبب الحريق نتيجة وقوع "ماس كهربائي" في أحد الكابلات الكهربائية بسبب التكييفات، وجارِ تحرير المحضر اللازم.

ونشب حريق في كنسية الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، منذ قيل، وتصاعدت السنه اللهب الي عنان السماء.

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وكان تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، بثًا مباشرًا لحريق شب في مقر دير القديس العظيم الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.

ويظهر في الفيديو حريق اندلع في الكنيسة، بينما انتشرت عناصر الحماية المدنية وبدأت في ممارسة مهامها.

كما نشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، مقطع فيديو جديد لحظة نشوب النيران في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.





وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في القاهرة إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة الآن على الحريق، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.