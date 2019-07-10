مصر | عاجل.. مصادر تكشف لـ"الخليج 365" سبب نشوب حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصادر تكشف لـ"الخليج 365" سبب نشوب حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، أن حريق ضخم نشب في مقر لدير وكنيسة الأنبا بولا، وجارِ السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365"، أن سبب الحريق نتيجة "ماس كهربائي" في أحد الكابلات الكهربائية بسبب التكييفات، وجارِ تحرير المحضر اللازم.

ونشب حريق في كنسية الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، منذ قيل، وتصاعدت السنه اللهب الي عنان السماء.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الامن في مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

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وتم الدفع بـ10 سيارات مطافئ لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد للمناطق المجاورة، وجارِ تحرير االمحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

وكان تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، بثًا مباشرًا لحريق شب في مقر دير القديس العظيم الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.

ويظهر في الفيديو حريق اندلع في الكنيسة، بينما انتشرت عناصر الحماية المدنية وبدأت في ممارسة مهامها.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومعرفة عدد المصابين وإسعافهم، وتم إخطار النيابة العامة لتوالي التحقيق.