مصر | عاجل.. أول فيديو من موقع حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول فيديو من موقع حريق كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، بثًا مباشرًا لحريق شب في مقر دير القديس العظيم الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.





ويظهر في الفيديو حريق اندلع في الكنيسة، بينما انتشرت عناصر الحماية المدنية وبدأت في ممارسة مهامها.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومعرفة عدد المصابين وإسعافهم، وتم إخطار النيابة العامة لتوالي التحقيق.