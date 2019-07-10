مصر | عاجل.. الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق داخل كنيسة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق داخل كنيسة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب حريق في كنسية الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، منذ قيل، وتصاعدت السنه اللهب الي عنان السماء.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الامن في مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

وتم الدفع بـ10 سيارات مطافئ لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد للمناطق المجاورة، وجارِ تحرير االمحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.