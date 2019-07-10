تعرف على مشروع مترو العتبة - الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت كات، الذى أعطى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إشارة انطلاق الحفار العملاق ليعبر محطة ناصر فى اتجاه ماسبيرو والزمالك.

1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو. 2ـ المشروع يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات". 3ـ معدلات تنفيذه حاليًا وصلت إلى حوالى 20%. 4ـ يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو هى محطة جمال عبد الناصر. Advertisements 5ـ يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولاً إلى الكيت كات. 6ـ الحفار العملاق الذى يقوم بأعمال حفر المشروع قطع المسافة من العتبة حتى محطة جمال عبد الناصر. 7ـ بدأ تنفيذ هذا المشروع فعليا فى 12 ديسمبر 2016. 8ـ تم الاستقرار على الإبقاء محطة الزمالك ضمن هذا المشروع بعدما كانت شهدت جدلا بسبب تخوفات بعض أهالى الزمالك من تأثيره سلبيًا عليهم. 9ـ ينفذ هذا المشروع تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية تقوده شركة فينسى الفرنسية. 10ـ مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه فى ديسمبر2021.

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